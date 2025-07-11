Турнир стартует с квалификации, в которой сыграют победители региональных кубков, сообщает пресс-служба УАФ. С 1/32 к соревнованию присоединятся клубы УПЛ, кроме тех, кто выступает в еврокубках. А с 1/16 – еще и четыре представителя Украины на международной арене.

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Все раунды будут состоять только из одного матча. В случае ничьей сразу будет назначаться серия пенальти – без дополнительного времени. Жребий будет полностью открытым, поэтому топ-клубы, например Шахтер или Динамо, могут встретиться уже на старте или сыграть с любителями. Все поединки покажут вживую на УПЛ ТВ. Также у Кубка появится новый трофей.

Первые матчи запланированы на 9-10 августа. Жеребьевка квалификационного раунда состоится в ближайшее время.

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