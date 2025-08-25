В понедельник, 25 августа, состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Украины. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/32 финала 1/32 финала

Реал Фарма (Одесса, Вторая лига) – Нива Тернополь (Первая лига) – 0:3

Голы: Давыдов, 60, Мысык, 78, Бей, 81 (п.)

Чайка (Петропавловская Борщаговка, Вторая лига) – Лесное (Макаров, Вторая лига) – 0:4

Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (п.), Козлов, 65

Атлет (Киев, Вторая лига) – Чернигов (Первая лига) – начало матча в 15:30

Диназ (Вышгород, Вторая лига) – Агробизнес (Волочиск, Первая лига) – начало матча в 15:30

Полесье (Ставки, ААФУ) – Ребел (Киев, Вторая лига) – начало матча в 15:30

В первом матче дня одесский Реал Фарма принимал тернопольскую Ниву. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости вышли вперед – Давыдов пушечным ударом из-за пределов штрафной попал прямиком в правую девятку. Забитый мяч снял напряжение и ответственность за цену ошибки с команды Юрия Вирта и она заиграла в свое удовольствие.

В середине тайма Мысык с линии штрафной точно замкнул слета передачу от партнера, а через немного тернополяне добили соперника – Бей оказался на газоне после подножки и сам удачно исполнил пенальти, разведя по углам мяч и голкипера.

Не менее эффектно поиздевалось над Чайкой Лесное. Команда Гармаша и Рыбалки отгрузила в ворота соперника по Второй лиге четыре сухих гола и легко вышла в 1/16 финала кубкового турнира. К слову, дублем отметился экс-полузащитник Шахтера Эдвард Кобак.

