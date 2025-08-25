Кубок Украины: Нива Т разгромила Реал Фарму, Лесное с дублем экс-вингера Шахтера уничтожило Чайку
В понедельник, 25 августа, состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Украины. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Кубок Украины, 1/32 финала 1/32 финала
Реал Фарма (Одесса, Вторая лига) – Нива Тернополь (Первая лига) – 0:3
Голы: Давыдов, 60, Мысык, 78, Бей, 81 (п.)
Чайка (Петропавловская Борщаговка, Вторая лига) – Лесное (Макаров, Вторая лига) – 0:4
Голы: Калинин, 8, Кобак, 27, 39 (п.), Козлов, 65
Атлет (Киев, Вторая лига) – Чернигов (Первая лига) – начало матча в 15:30
Диназ (Вышгород, Вторая лига) – Агробизнес (Волочиск, Первая лига) – начало матча в 15:30
Полесье (Ставки, ААФУ) – Ребел (Киев, Вторая лига) – начало матча в 15:30
В первом матче дня одесский Реал Фарма принимал тернопольскую Ниву. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости вышли вперед – Давыдов пушечным ударом из-за пределов штрафной попал прямиком в правую девятку. Забитый мяч снял напряжение и ответственность за цену ошибки с команды Юрия Вирта и она заиграла в свое удовольствие.
В середине тайма Мысык с линии штрафной точно замкнул слета передачу от партнера, а через немного тернополяне добили соперника – Бей оказался на газоне после подножки и сам удачно исполнил пенальти, разведя по углам мяч и голкипера.
Не менее эффектно поиздевалось над Чайкой Лесное. Команда Гармаша и Рыбалки отгрузила в ворота соперника по Второй лиге четыре сухих гола и легко вышла в 1/16 финала кубкового турнира. К слову, дублем отметился экс-полузащитник Шахтера Эдвард Кобак.
