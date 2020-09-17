Кубок Украины 2020/21, 1/32 финала

Эпицентр – Нива Т – 3:0

Голы: Барбоза, 36, 87, Буй, 77

МФК Металург – Горняк-Спорт – 1:4

Голы: Олейник, 85 – Збунь, 10, Батюшин, 56, Твердохлеб, 80, Герасимец, 90

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Тернопольская Нива неожиданно подверглась разгрому в матче с дебютантом Второй лиги – Эпицентром. Бразильский форвард Барбоза да Силва в конце первого тайма вывел хозяев вперед, точно пробив мимо голкипера в нижний угол ворот после паса Беженара. Мог Эпицентр идти на перерыв с более убедительным счетом, но выстрел Кузива приняла на себя штанга.

После перерыва гости фактически не создали ни одного более-менее опасного момента, чтобы как-то выровнять положение и, в результате, получили еще два гола в свои ворота: Николай Буй из района одиннадцатиметровой отметки точно пробил головой, а за три минуты до окончания матча дубль оформил вездесущий Барбоза.

Горняк-Спорт камня на камне не оставил от запорожского МФК Металлург. Подопечные Игоря Жабченко еще в первом тайме обозначили серьезные намерения на проход в следующий этап, забив два сухих гола. Третий точный выстрел "горняков", казалось бы, должен был снимать все вопросы относительно победителя, но гол престижа и надежду на спасение "металлургам" подарил Дмитрий Олейник, эффектно забив пяткой. Но фактически сразу точку в матче выстрелом в девятку поставил вышедший на замену Сергей Герасимец.

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