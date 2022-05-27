"В следующем году Кубка Украины не будет. Отказались, потому что может быть очень плотный календарь чемпионата плюс еврокубки, сборная.

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У условного Шахтера будет много переездов, даже не перелетов. Сначала нужно будет переехать из Украины за границу, потом как-то лететь. Отыграл, а через 2 часа ты дома – такого не будет. Поэтому розыгрыша Кубка Украины 2022/23 не будет. Насколько мне известно, клубы от этого отказались", – заявил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Добавим, что нынешний розыгрыш Кубка также не удалось доиграть, поэтому действующим обладателем трофея остается Динамо – победитель сезона 2020/21.

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