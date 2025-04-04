Возможная структура Кубка, которую разрабатывает рабочая группа в УАФ, предусматривает несколько важных нововведений, сообщает ТаТоТаке.

Сенсация Кубка Украины может сменить тренера – это наставник клуба УПЛ и экс-игрок Шахтера

По информации источника, изменения начнутся с того, что на первом этапе соревнования встретятся победители региональных кубков, что даст шанс аматорским командам попасть в турнир. Затем, на стадии 1/32 финала, к борьбе присоединятся 12 клубов УПЛ, а в 1/16 к ним присоединятся еще 4 команды – участники еврокубков.

Все матчи, включая решающие, будут проходить в одном поединке. Если матч не завершится в основное время, сразу после 90 минут будет проводиться серия пенальти.

Еще одной интересной особенностью станет то, что все матчи будут проходить на полях команд из низших дивизионов, а жеребьевка будет максимально слепой. Это означает, что гранды украинского футбола, как Шахтер и Динамо, могут встретиться уже в 1/16, а любительская команда может попасть в 1/4 финала, не встретив ни одного клуба УПЛ.

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