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Кубок Украины: Металлист 1925 победил Оболонь-Бровар, Колос уступил Ингульцу

21:55 50 Читати українською
Кубок Украины: Металлист 1925 победил Оболонь-Бровар, Колос уступил Ингульцу
ФК Металіст 1925

Сегодня состоялись поединки второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.

В третьем предварительном этапе сыграют 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатый. Жеребьевка состоится 31 августа.

Валяев остается на посту наставника Металлиста 1925 после внутреннего конфликта

Кубок Украины, второй предварительный этап

Металлист 1925 – Оболонь-Бровар – 2:0

Голы: Сула, 48, Поспелов, 86

Інгулец – Колос – 1:0

Гол: Козлов, 46

Теги
Металлист 1925 Металлист 1925 Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Кубок Украины Ингулец Ингулец Колос Колос
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