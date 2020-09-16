Кубок Украины 2020/21, 1/32 финала

Виктория – Диназ – 0:0 (серия пенальти – 8:7)

Кривбасс – Таврия-Симферополь – 4:1

Голы: Черний, 3, 20, 65, Пятов, 83 – Соколан, 90

Николаев – Черноморец – 1:0

Гол: Яворський, 43

Нива В – Кристалл – 2:2 (серия пенальти – 4:3)

Голы: Попов, 45+4, Пастушенко, 68 – Малыш, 36, Терзи, 87

Ужгород – Агробизнес – 0:1

Гол: Когут, 10

Волынь – Прикарпатье – 0:1

Гол: Барчук, 30, (пен.)

Альянс – Верес – начало в 18:00

Оболонь – Полесье – начало в 18:00

ВПК-Агро – Кремень – начало в 18:30

Кривбасс продолжает демонстрировать роскошные результаты и разбил Таврию-Симферополь в Кубке Украины. Главным героем криворожского клуба стал Черний, который до 20 минуты оформил дубль, а на 65-й классным ударом из пределов штрафной забил свой третий мяч в поединке. Кривбасс не остановился на этом и добил соперника на 83 минуте голом Пятова.

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Николаев и Агробизнес получили идентичные победы над Черноморцем и Ужгородом в соответствии с минимальным счетом 1:0. А вот противостояние винницкой Нивы и Кристалла обещало быть жарким – херсонский клуб решил жестко потроллить будущего соперника перед матчем.

Кристалл вышел вперед благодаря голу Малыша, однако Попов и Пастушенко приблизили херсонцев до вылета. Впрочем, Терзи классным ударом из-за пределов штрафной перевел поединок в овертайм. В дополнительное время команды не отличались голами, а в серии пенальти винничане оказались сильнее и отомстили сопернику за предматчевую шутку.

Одной из сенсаций стал выход Виктории в стадии 1/16 финала, выбив второлиговый Диназ. В основное и дополнительное время команды так и не смогли отличиться голами и все решилось в серии пенальти, которая получилась довольно нервной. Виктория вышла из нее победителем, перестреляв соперника со счетом 8:7.

Прекратила участие в Кубке Украины Волынь, которая вылетела от Прикарпатья. Судьбу матча решил пенальти в первом тайме, который реализовал Барчук. Волыняне пытались отыграться, однако Прикарпатье удержало преимущество и вышло в следующую стадию турнира.

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