Кубок Украины: клубы вместе с УАФ согласовали новый формат – отмена дополнительного времени, Шахтер и Динамо стартуют с 1/16
Клубы УПЛ совместно с руководством УАФ предварительно согласовали новый формат проведения Кубка Украины, который принесет несколько инноваций.
По информации ТаТоТаке, на сегодняшнем совещании клубы УПЛ и руководители УАФ согласовали новый формат проведения Кубка Украины в следующем сезоне.
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Сейчас будущий турнир имеет такой вид:
– На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков.
– На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ.
– В 1/16 к ним присоединяются 4 клуба – участники еврокубков.
– Победители во всех раундах определяются в одном матче.
– На всех раундах используется максимально слепой жребий (Шахтер и Динамо могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).
– Будет отменено дополнительное время: по истечении 90 минут сразу будут пробиваться пенальти.
Также было предложение, чтобы все матчи проводились на стадионах команд из низших дивизионов, однако есть и другой вариант – определять хозяина слепым жребием. Окончательный вариант проведения Кубка Украины 2025/26 будет согласован на следующем исполкоме УАФ.
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