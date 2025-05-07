По информации ТаТоТаке, на сегодняшнем совещании клубы УПЛ и руководители УАФ согласовали новый формат проведения Кубка Украины в следующем сезоне.

Шахтер – Динамо: официально началась продажа билетов на финал Кубка Украины 2024/25

Сейчас будущий турнир имеет такой вид:

– На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков.

– На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ.

– В 1/16 к ним присоединяются 4 клуба – участники еврокубков.

– Победители во всех раундах определяются в одном матче.

– На всех раундах используется максимально слепой жребий (Шахтер и Динамо могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).

– Будет отменено дополнительное время: по истечении 90 минут сразу будут пробиваться пенальти.

Также было предложение, чтобы все матчи проводились на стадионах команд из низших дивизионов, однако есть и другой вариант – определять хозяина слепым жребием. Окончательный вариант проведения Кубка Украины 2025/26 будет согласован на следующем исполкоме УАФ.

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