Украинская ассоциация футбола определилась, где и когда состоятся поединки четвертого этапа Кубка Украины 2020/21.

Пять встреч очередного раунда будут сыграны 2 декабря, а шестой – 16 числа, сообщает официальный сайт УАФ.

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2 декабря

Верес – Мариуполь – 13:00 – Млинов. Стадион Колос;

Нива – Колос – 13:00 – Винница. Центральный городской стадион;

ВПК-Агро – СК Днепр-1 – 13:00 – Днепр. Стадион Метеор;

Агробизнес – Ворскла – 14:00 – Полтава. Стадион Ворскла им. О. Бутовського;

Александрия – Минай – 16:30 – Александрия. КСК Ника.

16 декабря

Десна – Заря – место проведения и время еще согласовываются.

Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на март 2021-го. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка киевское Динамо и чемпион Украины – донецкий Шахтер. Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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