Пять поединков раунда сыграют 2 декабря, а шестой – 16 декабря, сообщает официальный сайт УАФ.

УПЛ выбрала лучшего тренера 10-го тура

Центральным матчем этого этапа станет поединок в Чернигове, где местная Десна померяется силами с луганской Зарей. Еще один поединок с участием двух представителей УПЛ состоится на Кировоградщине – Александрия попытается взять реванш за неожиданное поражение от Миная в чемпионате. Зато Мариуполь, Колос, Ворскла и СК Днепр-1 проэкзаменуют команды Первой и Второй лиг.

Все пары 1/8 финала:

2 декабря

13:00 – Верес – Мариуполь

13:00 – Нива Винница – Колос

14:00 – Агробизнес – Ворскла

16:30 – Александрия – Минай

время согласовывается – ВПК-Агро – СК Днепр-1

16 декабря

время согласовывается – Десна – Заря

Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на март 2021-го. На этом этапе уже начнут выступления действующий обладатель Кубка киевское Динамо и чемпион Украины – донецкий Шахтер. Финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.

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