Известный украинский футболист Артем Федецкий вышел на поле в матче первого раунда Кубка Украины и был удален за разговоры с арбитром.

9 августа состоялись первые матчи 1-го раунда Кубка Украины 2025/26. В рамках турнира встречались Коростень/Агро-Нива из Житомирской области и Луцксантехмонтаж № 536 из Волынской области.

В составе гостей на поле вышел экс-игрок Днепра, Шахтера, Карпат и сборной Украины Артем Федецкий. На 73-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота ЛСТМ-536. Решение судьи было достаточно противоречивым, ведь на повторе не видно явного фола против игрока Коростеня.

Федецкий начал высказывать свои претензии арбитру, за что тот показал известному футболисту желтую карточку, а потом и вообще удалил с поля. Экс-игрок сборной Украины не успокоился, вследствие чего между игроками возникла небольшая потасовка. Интересно, что пенальти в итоге не был реализован. Сам поединок завершился победой Коростеня – 1:0.

В других матчах Кубка Украины Горняк из Львовской области в серии пенальти уступил Нефтянику из Долины (Ивано-Франковская обл.). Черкасский Карбон выбил из турнира одесскую Пальмиру (2:1), а Олимпия из Савинцев (Полтавская обл.) разгромила команду NIKA SMK из Харьковщины – 4:0.