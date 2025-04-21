Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал назначения на матчи 1/2 финала Кубка Украины, которые состоятся уже в будущую среду.

Матч Буковина – Динамо рассудит судейская бригада во главе с Максимом Козыряцким (Запорожье), сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Виктор Матяш (Донецк) и Назарий Цмоканич (Львов). Арбитрами на VAR будут Алексей Деревинский (Хмельницкий) и Виктор Копиевский (Запорожье). А главным рефери на игре Полесье – Шахтер будет Дмитрий Панчишин (Харьков). Помогать ему будут Владимир Думенко и Ярослав Поважный (оба – Харьков), а судьями VAR будут Николай Балакин (Киевская область) и Александр Шандор (Львов).

Стоит добавить, что оба матча состоятся в среду, 23 апреля. Игра Буковина – Динамо начнется в 16:00, а стартовый свисток во встрече Полесье – Шахтер прозвучит в 18:00.

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