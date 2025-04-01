Буковина и Виктория встретятся в первом четвертьфинале Кубка Украины 2024/25. Прямую трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/4 финала Кубка Украины Буковина – Виктория начнется в 13:00. Вживую матч можно посмотреть на YouTube-канале DiviSport.

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Отметим, что этим поединком начнется новая стадия турнира. Завтра же, 2 марта, должны состояться остальные матчи:

Александрия – Шахтер – начало в 14:00.

Рух – Динамо – начало в 18:00.

Верес – Полесье – начало в 18:00.

Заметим, что финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. О времени начала игры будет сообщено дополнительно.

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