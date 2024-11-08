Сегодня, 8 ноября, состоится жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Украины. Следить онлайн можно в этой новости на "Футбол 24".

Уже сегодня, в 10:30, начнется жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Онлайн-трансляция будет доступна в свободном доступе на YouTube-канале УАФ.

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Добавим, что в 1/4 финала пробились: Рух, Буковина, Александрия, Полесье, Динамо, Шахтер, Виктория и Верес.

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Украины примут участие восемь команд – победители матчей 1/8 финала. Базовая дата поединков 1/4 финала – 2 апреля 2025 года. Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место его проведения должен определить Исполком УАФ.

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