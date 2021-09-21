Комитет арбитров ассоциации назначил судейские бригады на все поединки раунда, сообщает официальный сайт организации.

Герой матча против Динамо и реабилитация Скрипника – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 8–го тура

Центральный поединок этого этапа между Металлистом и Десной обслужит Николай Балакин. В свою очередь матч между Волынью и Мариуполем доверили Виталию Романову. Закарпатец Ярослав Козык будет работать на встречи Оболони и Вереса.

21.09.2021

Николаев – Рух. Николаев. Центральный городской стадион. 17:00. Арбитр – Абдула А. (Харьков).

Металлист – Десна. Харьков. ОСК Металлист. 19:00. Арбитр – Балакин Н. (Киевская обл.).

22.09.2021

Таврия – Александрия. Марьяновка. Стадион Марьяновка. 13:00. Арбитр – Козыряцкий М. (Запорожье).

ЛНЗ – Ингулец. Черкассы. Стадион Черкассы Арена. 15:00. Арбитр – Деревинский О. (Хмельницкий).

ВПК-Агро – СК Днепр-1. Днепр. Стадион Метеор. 17:00. Арбитр – Панчишин Д. (Харьков).

Волынь – Мариуполь. Луцк. Стадион Авангард. 17:00 Арбитр – Романов В. (Днепр).

Оболонь – Верес. Киев. Стадион Оболонь Арена. 19:00. Арбитр – Козык Я. (Мукачево).

23.09.2021

Эпицентр – Металлист 1925. Дунаевцы. Стадион Колос. 13:00. Арбитр – Новохатний В. (Киев).

Горняк-Спорт – Львов. Горишние Плавни. Стадион Юность. 15:00. Арбитр – Бондаренко Д. (Одесса).

Прикарпатье – Черноморец. Ивано-Франковск. Стадион Рух. 17:00. Арбитр – Блавацкий Р. (Львов).

Альянс – Минай. Сумы. Стадион Юбилейный. 19:00. Арбитр – Дердо О. (Черноморск).

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар