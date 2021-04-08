"Кубок Украины – не приоритет": Чижевский удивил заявлением перед полуфиналом с Динамо
Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский расставил приоритеты перед матчем с лидером УПЛ в кубковом турнире.
"Еще раз скажу то, что говорил перед четвертьфиналом против Шахтера: мы очень хотим и сделаем все, чтобы обыграть Динамо.
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Но так же подчеркиваю, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок. Кубок – это в значительной степени лотерея, в которой может случиться что угодно. А наша главная задача на сезон – повышение в классе, то есть завоевание путевки в Премьер-лигу", – сказал Чижевский в интервью Kamp-sport.
Напомним, Агробизнес в четвертьфинале Кубка Украины одолел Шахтер и в 1/2 финала турнира встретится с киевским Динамо. Поединок запланирован на 21 апреля.
В турнирной таблице Первой лиги подопечные Чижевского идут четвертыми, имея в своем активе 36 очков. От лидера первенства – Вереса – команда отстает на 6 пунктов.
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