"Еще раз скажу то, что говорил перед четвертьфиналом против Шахтера: мы очень хотим и сделаем все, чтобы обыграть Динамо.

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Но так же подчеркиваю, что перед нами не стоит задача выиграть Кубок. Кубок – это в значительной степени лотерея, в которой может случиться что угодно. А наша главная задача на сезон – повышение в классе, то есть завоевание путевки в Премьер-лигу", – сказал Чижевский в интервью Kamp-sport.

Напомним, Агробизнес в четвертьфинале Кубка Украины одолел Шахтер и в 1/2 финала турнира встретится с киевским Динамо. Поединок запланирован на 21 апреля.

В турнирной таблице Первой лиги подопечные Чижевского идут четвертыми, имея в своем активе 36 очков. От лидера первенства – Вереса – команда отстает на 6 пунктов.

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