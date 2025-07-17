Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку квалификационного этапа Кубка Украины.

УАФ презентовала обновленный Кубок Украины – турнир вернется в новом формате

В предварительном раунде турнира сыграет 16 команд. Матчи запланированы на 9 и 10 августа.

Кубок Украины 2025/26. Квалификационный раунд

Фазенда (Черновцы) – Медея-Невицкий замок (Закарпатская обл.)

Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.)

Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)

Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)

IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)

Напомним, что в обновленном Кубке Украины в квалификации будут участвовать победители региональных кубков со всех уголков Украины. Уже в 1/32 финала будут стартовать клубы УПЛ, а в 1/16 к турниру будут присоединяться участники еврокубков.

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