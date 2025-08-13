Сегодня, 13 августа, состоялась жеребьевка 1/32 финала Vbet Кубка Украины сезона 2025/2026.

Кубок Украины: УАФ обновила регламент турнира относительно стадионов – для клубов УПЛ исключительное правило

На этом этапе турнира сойдутся 8 победителей квалификационного раунда, 32 представителя ПФЛ (по 16 клубов из Первой и Второй лиг), 4 любительские коллективы – Агротех (Тишковка, Кировоградская область), Денгофф (Дениховка, Киевская область), Кормил (Яворов, Львовская область) и Маяк (Сарны, Ровенская область), а также 12 команд украинской Премьер-лиги.

Матчи этой стадии запланированы на 23-24 августа 2025 года. В то же время четыре украинские участники еврокубков – Динамо, Шахтер, Полесье и Александрия – начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.

Среди участников 1/32 финала лишь одна пара представляет УПЛ – Металлист 1925 будет противостоять Оболони. Интересной обещает быть и дуэль Левого Берега с Кудривкой: киевляне по итогам прошлого сезона покинули элитный дивизион, тогда как Кудривка дебютировала в турнире. Еще одно заметное противостояние – Черноморец, который также вылетел из УПЛ, сыграет с Зарей.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины 2025/2026:

Карбон – Ингулец

Подолье – Скала 1911

Виктория – Ворскла

Локомотив – Колос

Ужгород – Феникс-Мариуполь

Нива Винница – ЮКСА

Металлист – Маяк

Ольховцы – Олмипия

Авангард – Буковина

Чайка – Лесное

Колос Полонное – Нефтяник-Долина

Эпицентр – Агротех

Денгофф – Прикарпатье-Благо

Фазенда – Металлург

Кормил – Рух

ЛНЗ – Пробой

Черноморец – Заря

Диназ – Агробизнес

Пенуэл – Карпаты

Левый Берег – Кудривка

IRON – Полтава

Металлист 1925 – Оболонь

Коростень-Агро-Нива – Верес

Чернигов – Атлет

Полесье Ставки – Ребел

Горняк-Спорт – Тростянец

Куликов-Белка – Кривбасс

Реал Фарма – Нива Тернополь