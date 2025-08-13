Кубок Украины 2025/26: определились все пары 1/32 финала – битва представителей УПЛ и 4 любителя
Все участники 1/32 финала Кубка Украины узнали своих будущих оппонентов.
Сегодня, 13 августа, состоялась жеребьевка 1/32 финала Vbet Кубка Украины сезона 2025/2026.
Кубок Украины: УАФ обновила регламент турнира относительно стадионов – для клубов УПЛ исключительное правило
На этом этапе турнира сойдутся 8 победителей квалификационного раунда, 32 представителя ПФЛ (по 16 клубов из Первой и Второй лиг), 4 любительские коллективы – Агротех (Тишковка, Кировоградская область), Денгофф (Дениховка, Киевская область), Кормил (Яворов, Львовская область) и Маяк (Сарны, Ровенская область), а также 12 команд украинской Премьер-лиги.
Матчи этой стадии запланированы на 23-24 августа 2025 года. В то же время четыре украинские участники еврокубков – Динамо, Шахтер, Полесье и Александрия – начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.
Среди участников 1/32 финала лишь одна пара представляет УПЛ – Металлист 1925 будет противостоять Оболони. Интересной обещает быть и дуэль Левого Берега с Кудривкой: киевляне по итогам прошлого сезона покинули элитный дивизион, тогда как Кудривка дебютировала в турнире. Еще одно заметное противостояние – Черноморец, который также вылетел из УПЛ, сыграет с Зарей.
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины 2025/2026:
Карбон – Ингулец
Подолье – Скала 1911
Виктория – Ворскла
Локомотив – Колос
Ужгород – Феникс-Мариуполь
Нива Винница – ЮКСА
Металлист – Маяк
Ольховцы – Олмипия
Авангард – Буковина
Чайка – Лесное
Колос Полонное – Нефтяник-Долина
Эпицентр – Агротех
Денгофф – Прикарпатье-Благо
Фазенда – Металлург
Кормил – Рух
ЛНЗ – Пробой
Черноморец – Заря
Диназ – Агробизнес
Пенуэл – Карпаты
Левый Берег – Кудривка
IRON – Полтава
Металлист 1925 – Оболонь
Коростень-Агро-Нива – Верес
Чернигов – Атлет
Полесье Ставки – Ребел
Горняк-Спорт – Тростянец
Куликов-Белка – Кривбасс
Реал Фарма – Нива Тернополь