Кубок Украины 2025/26: известны все пары 1/8 финала – Динамо против Шахтера и еще одна пара команд УПЛ
Все участники 1/8 финала Кубка Украины уже узнали своих будущих соперников.
Сегодня, 26 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/2026.
На этом этапе турнира сыграют команды, прошедшие 1/16 финала. Среди участников представлены клубы разных уровней: от УПЛ – Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух и ЛНЗ. Первая лига – Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец и Чернигов. А от Второй лиги выступят Лесное, Нива В и Локомотив. От любителей – Агротех.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:
Виктория (Сумы) – Ингулец (Петрово)
Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк)
Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
Буковина (Черновцы) – Нива (Тернополь)
Лесное (Киев) – Чернигов
ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов)
Агробизнес (Волочиск) – Металлист 1925 (Харьков)
Локомотив (Киев) – Нива (Винница)
