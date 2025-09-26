Сегодня, 26 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/2026.

На этом этапе турнира сыграют команды, прошедшие 1/16 финала. Среди участников представлены клубы разных уровней: от УПЛ – Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух и ЛНЗ. Первая лига – Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец и Чернигов. А от Второй лиги выступят Лесное, Нива В и Локомотив. От любителей – Агротех.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

Виктория (Сумы) – Ингулец (Петрово)

Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк)

Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

Буковина (Черновцы) – Нива (Тернополь)

Лесное (Киев) – Чернигов

ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов)

Агробизнес (Волочиск) – Металлист 1925 (Харьков)

Локомотив (Киев) – Нива (Винница)

