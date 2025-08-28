Кубок Украины 2025/26: известны все пары 1/16 финала – кардинально разные соперники для Динамо и Шахтера
Все команды, которые примут участие в 1/16 финала Кубка Украины, узнали своих будущих оппонентов.
Сегодня, 28 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/2026.
В этом раунде Кубка Украины сыграют команды, которые преодолели стадию 1/32 финала. К ним присоединятся и четыре представителя страны в еврокубках – Динамо, Шахтер, Полесье и Александрия.
Учитывая то, что на этой стадии к борьбе приобщаются более сильные клубы УПЛ, жеребьевка подарила значительно более интересные пары. Гранды украинского футбола получили кардинально разных соперников: Динамо померяется силами с серебряным призером прошлого сезона – Александрией, тогда как Шахтер сыграет против аматорского клуба – Полесье Ставки.
Среди пар между представителями УПЛ выделяется также противостояние Рух – Полесье, а остальные поединки будут смешанными – между клубами разных дивизионов.
Первыми в парах указаны хозяева поля. Каждое противостояние будет состоять только из одного матча, а в случае ничьей в основное время судьбу победителя будет решать серия пенальти.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины-2025/26
Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Металлист 1925 (Харьков)
Металлург (Запорожье) – Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
Ингулец (Петрово) – Подолье (Хмельницкий)
Полесье (Ставки, Киевская обл.) – Шахтер (Донецк)
Нива Винница – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Лесное (Киев) – Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
Чернигов – Кривбасс (Кривой Рог)
Локомотив (Киев) – Верес (Ровно)
Александрия – Динамо (Киев)
Левый берег (Киев) – Виктория (Сумы) Виктория (Сумы)
Рух (Львов) – Полесье (Житомир)
Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Черноморец (Одесса) Черноморец (Одесса)
Металлист (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы)
Денгофф (Дениховка, Киевская обл.) – Агробизнес (Волочиск)
Буковина (Черновцы) – Карпаты (Львов)
Полтава – Нива Тернополь
