Первого и второго апреля состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Украины сезона 2024/25.

Кубок Украины может претерпеть революционные изменения – подобный формат в Германии

Первым полуфиналистом стала Буковина, которая одолела Викторию со счетом 2:1. На следующий день определились остальные три участника раунда. Александрия уступила Шахтеру в дополнительное время с результатом 0:1. Такой же итог зафиксирован в матче Верес – Полесье. Динамо же смогло минимально обыграть Рух еще в основное время.

Полуфинальные матчи Кубка Украины состоятся 23 апреля, сообщает официальный сайт УАФ.

Кубок Украины-2024/25. 1/2 финала

Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев): матч состоится во Львове на стадионе Украина (предварительно, место проведения еще уточняется). Начало – 16:00.

Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк)поединок будет принимать Центральный стадион в Житомире. Начало – 18:00.

Напомним, что 4 марта Исполком УАФ утвердил место проведения финала Кубка Украины сезона 2024/25. Завершающий матч турнира состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире. Время начала поединка будет уточнено после консультаций с командами-участницами и транслятором.

Полесье пробилось в полуфинал Кубка Украины, одержав сложнейшую победу над Вересом в овертаймах