Журналист Сергей Болотников заявил о решении досрочно завершить турнир. Об этом вскоре объявят официально. Соответственно, СК Днепр-1 будет играть в Лиге Европы как третья команда УПЛ, а Заря и Ворскла выступят в Лиге конференций. Об этом журналист заявил в эфире KDK.

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Ранее ряд футбольных людей призвали попытаться доиграть хотя бы розыгрыш Кубка из-за значительно меньшего количества матчей, но из-за продолжения военного положения этого сделать не удастся.

В четвертьфинале Кубка Украины 2021/22 Металлист должен сыграть с Зарей, Александрия – с Динамо, Львов – с Шахтером, а СК Днепр-1 должен был принимать Ворсклу. Действующим обладателем трофея является Динамо, которое в финале сезона 2020/21 минимально обыграло Зарю.

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