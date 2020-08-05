Кубок Украины 2020/22: УАФ объявила даты старта турнира

Дирекция УАФ по проведению Кубка Украины решила начать новый сезон турнира 25-26 августа, сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, в стартовых матчах примут участие команды Первой и Второй лиг, а также любительские коллективы. Второй этап турнира пройдет 29-30 августа. Стоит отметить, что судьба победителя дуэли будет определяться в одном матче.

Действующим триумфатором турнира является Динамо, в финале киевляне обыграли Ворсклу в серии послематчевых пенальти.

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