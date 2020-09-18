Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки 1/16 финала – стартуют команды УПЛ
Состоялась очередная жеребьевка Кубка Украины текущего сезона. Результаты читайте на "Футбол 24".
В жеребьевке 1/16 финала Кубка Украины сезона 2020/2021, котороя состоялось сегодня, 18 сентября, приняли участие 11 победителей второго предварительного этапа и 11 клубов Премьер-лиги.
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Пары 3-го предварительного этапа Кубка Украины выглядят следующим образом:
Полесье – Минай
Прикарпатье – Колос
Ворскла – Львов
Александрия – Ингулец
Кривбасс – Нива В
Эпицентр – Агробизнес
Верес – Николаев
Горняк-Спорт – Днепр-1
Десна – Рух
Виктория – Мариуполь
ВПК-Агро – Олимпик
К слову, базовый день матчей – 30 сентября.
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