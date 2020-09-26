Кубок Украины 2020/21: утверждено дату и время проведения матчей 1/16 финала
Пресс-служба УАФ сообщила, когда состоятся поединки третьего предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины.
Все матчи 1/16 финала Кубка Украины сезона-2020/21 состоится в среду, 30 сентября, информирует официальный сайт УАФ.
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Также было утверждено время начала поединков:
Горняк-Спорт – Днепр-1 – 14:00
Виктория – Мариуполь – 15:00
Полесье – Минай – 15:00
Верес – Николаев – 15:00
Кривбасс – Нива – 16:00
Эпицентр – Агробизнес – 16:00
Ворскла – Львов – 17:00
Десна – Рух – 17:00
Прикарпатье – Колос – 17:00
Александрия – Ингулец – 18:30
ВПК-Агро – Олимпик – 18:30
К слову, в этом раунде играют 11 победителей второго предварительного этапа и 11 клубов Премьер–лиги.
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