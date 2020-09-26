Все матчи 1/16 финала Кубка Украины сезона-2020/21 состоится в среду, 30 сентября, информирует официальный сайт УАФ.

Кубок Украины 2020/21: результаты жеребьевки 1/16 финала – стартуют команды УПЛ

Также было утверждено время начала поединков:

Горняк-Спорт – Днепр-1 – 14:00

Виктория – Мариуполь – 15:00

Полесье – Минай – 15:00

Верес – Николаев – 15:00

Кривбасс – Нива – 16:00

Эпицентр – Агробизнес – 16:00

Ворскла – Львов – 17:00

Десна – Рух – 17:00

Прикарпатье – Колос – 17:00

Александрия – Ингулец – 18:30

ВПК-Агро – Олимпик – 18:30

К слову, в этом раунде играют 11 победителей второго предварительного этапа и 11 клубов Премьер–лиги.

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