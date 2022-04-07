Кубок Польши 2021/22, 1/2 финала

Ракув – Легия – 1:0

Гол: Вдовяк, 5

Судьбу игры решил единственный гол, забитый уже на 5-й минуте. Матеуш Вдовяк головой замкнул подачу со штрафного.

Кендзёра получил шанс выиграть единственный польский трофей, которого еще нет в его коллекции

Беньямин Вербич вышел спасать ситуацию в середине второго тайма, но отыграться варшавская команда так и не смогла. Украинец Игорь Харатин снова не попал в заявку – в 2022 году наш хавбек еще не играл в официальных матчах.

Соответственно, дерби динамовцев, которые после начала войны в Украине покинули Киев, в финале турнира не будет. Именно Ракув сыграет с Лехом Томаша Кендзёры в решающем матче за трофей. Финал Кубка Польши намечен на 2 мая.