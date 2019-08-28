Кубок лиги: Вест Хэм без Ярмоленко одолел Ньюпорт, Астон Вилла разгромила Крю, Норвич позорно проиграл клубу Лиги 2

Завершились первые поединки 1/32 финала Кубка английской лиги. Среди участников – и клубы Премьер-лиги.

Кубок английской лиги, 1/32 финала

Бристоль Роверс – Брайтон – 1:2

Голы: Николс, 64 – Коннолли, 55, Мюррей, 90+2

Уотфорд – Ковентри – 3:0

Голы: Сарр, 37, Янмаат, 56, Пеньяранда, 69

Кристал Пэлас – Колчестер – 0:0 (пенальти – 4:5)

Кроули – Норвич – 1:0

Гол: Лубала, 17

Крю – Астон Вилла – 1:6

Голы: Уинтл, 84 – Нгойо, 4, Хурихейн, 24, 45+3, К. Девис, 69, Гильбер, 76, Грилиш, 87

Лидс – Сток Сити – 2:2 (пенальти – 4:5)

Голы: Нкетия, 67, Кошта, 89 – Батт, 39, Воукс, 44

Ноттингем Форест – Дерби Каунти – 3:0

Голы: Адома, 25, Лолли, 35, Карвальо, 79

Ньюпорт – Вест Хэм – 0:2

Голы: Уилшир, 43, Форналс, 65

Фулхэм – Саутгемптон – 0:1

Гол: Обафеми, 57

Шеффилд Юнайтед – Блэкберн – 2:1

Голы: Стирмэн, 31, Норвуд, 45+3 – Галлахер, 72

Нереализованный пенальти: Армстронг, 7 (Б)

Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч Кубка лиги против Ньюпорта

Стартовал второй раунд Кубка английской лиги, с которого начинают участвовать клубы Премьер-лиги. Большинство команд элитного дивизиона выставили на свои поединки резервистов. Исключением стал разве что Вест Хэм, в старте которого нашлось место и игрокам основной обоймы – Диопу, Бальбуэна, Крессвеллу, Уилширу и другим. Именно экс-"канонир" открыл счет под занавес первого тайма, а уже во втором тайме один из конкурентов Андрея Ярмоленко за место в основе – Пабло Форналс – акрепил преимущество "молотков". Украинец в заявку лондонцев на матч не попал, что можно расценивать как возможное участие в поединке АПЛ выходных.

В других матчах особыми "избиениями" андердогов отличились Уотфорд и Астон Вилла. Обе команды сыграли фактически резервными составами – бирмингемцы благодаря мячам Нгойо, Хурихейна (дубль), Кинана Дэвиса, Гильбера и Грилиша уничтожили Крю (6:1), а "шершни" разгромили Ковентри дома. Дебютным голом за Уотфорд отличился Исмаила Сарр, а его почин поддержали Янмаат и Пеньяранда.

Зато опозорился Норвич. Новичок АПЛ неудачно съездил к представителю Лиги 2 Кроули, где пропустил быстрый гол от Лубала, а затем при невероятном преимуществе так и не сумел хотя бы отыграться. На те же грабли наступил и Кристал Пэлас, который дома не справился с Колчестером. Звездные Таунсенд, Бентеке, Заха и другие не смогли найти ключей к воротам Юнайтед, а в серии пенальти удача улыбнулась представителю 4-го дивизиона.

Также нелегкие победы одержали Шеффилд Юнайтед, Саутгемптон и Брайтон. Во встрече ожесточенных соперников в Ноттингеме Форест нанес разгромное поражение Дерби усилиями Адомы, Лолли и Карвальо. Настоящий триллер организовали Лидс и Сток Сити. "Гончары" уверенно повели со счетом 2:0 перед перерывом, но дважды пропустили во втором тайме. В частности, голом за "павлинов" отличился арендованный у Арсенала Эдвард Нкетия. Но в послематчевой лотерее Лидс с волнением не справился – дальше идет Сток Сити.

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