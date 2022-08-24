Состоялся ряд поединков 1/32 финала Кубка английской лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок английской лиги 2022/23. 1/32 финала

Флитвуд – Эвертон – 0:1

Гол: Грей, 28

Эвертон минимально обыграл на выезде Флитвуд и вышел в 1/16 финала. Виталий Миколенко весь матч просидел в запасе, а единственный гол в свой актив записал Демарай Грей, воспользовавшийся пасом Ивоби.

Не обошлось без неожиданностей. В частности, новичок АПЛ Фулхэм, уже отобравший очки у Ливерпуля, проиграл скромному Кроули и прекратил борьбу за трофей. Близким к краху был и Лестер, одолевший Стокпорт лишь в серии послематчевых пенальти. Таким же образом Борнмут прошел Норвич.

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Остальные представители АПЛ вышли в следующую стадию. Астон Вилла разгромила Болтон (4:1), Брентфорд без Егора Ярмолюка одолел Колчестер (2:0), Кристал Пэлас обыграл Оксфорд Юнайтед (2:0). Саутгемптон оказался сильнее Кембриджа, а Вулверхэмптон – Престона.

Матч "волков" привлек внимание голом Рауля Хименеса. Мексиканец открыл счет уже в дебюте игры, но главным в этом моменте стало празднование форварда. Хименес взял свою фирменную повязку, закрыв один глаз, но на этот раз дополнил образ пирата характерным крюком.

Все результаты 1/32 финала Кубка лиги (матчи вторника, 23 августа)