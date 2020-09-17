Англия, Кубок английской лиги, 2-й раунд

Вест Бромвич – Харрогейт – 3:0

Голы: Харпер, 18, Робсон-Кану, 22, Робинсон, 77

Ипсвич – Фулхэм – 0:1

Гол: Митрович, 38

Лидс – Халл – 1:1 (пенальти – 8:9)

Голы: Алиоски, 90+3 – Уилкс, 5

Саутгемптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Норгорд, 40, Дасилва, 45+1

Эвертон – Солфорд – 3:0

Голы: Майкл Кин, 8, Сигурдссон, 74, Мойзе Кин, 87 (пенальти)

Ассист и отмененный гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Чарльтон – 3:0

Новичок АПЛ Вест Бромвич не имел никаких проблем с представителем Лиги 2 Харрогейтом. Подопечные Славена Билича фактически решили судьбу противостояния еще к середине первого тайма. Сначала забил юный хавбек Реким Харпер, а затем ветеран Хэл Робсон-Кану удвоил преимущество "дроздов". Добил гостей под занавес поединка Каллум Робинсон.

В свою очередь Фулхэму для выхода в следующий этап хватило и одного забитого мяча. На 38-й минуте фланговый навес эффектно замкнул лидер атаки "коттеджеров" Александар Митрович. Несмотря на все старания, некогда грозный Ипсвич отыграться на своем поле не сумел. Далее следуют лондонцы.

Марсело Бьелса, очевидно, решил пожертвовать кубковыми соревнованиями для сохранения прописки в элите. Его Лидс на принципиальный матч против Халла вышел в полурезервном составе и пропустил уже на 5-й минуте. Это Маллик Уилкс на линии штрафной получил передачу от Скотта и классным ударом положил мяч под перекладину. Однако, "павлины" сравняли счет в добавленное арбитром время – героем Элланд Роуд на несколько минут стал Эзган Алиоски. Но потом балканец вместе с Шеклтоном неудачно исполнили послематчевые пенальти и лишили Лидс лишнего турнирного бремени.

Проиграл представителю Чемпионшипа и Саутгемптон. "Святые", однако, собирались играть на победу, ведь с первых минут Ральф Хазенхюттль выпустил основу. Но гости из Брентфорда не стушевались, а перед перерывом забили сразу два гола в раздевалку. Сначала Кристиан Норгорд головой вколотил мяч в сетку после углового. А потом Джош Дасилва замечательным выстрелом с линии штрафной завершил быструю контратаку "пчел". Оправиться от шока Сотон так и не сумел – Брентфорд выходит в 3-й раунд.

Наконец Эвертон не имел проблем с Солфордом. "Ириски" забили быстрый мяч благодаря подключению Майкла Кина на стандарт. Еще два мяча мерсисайдцы оформили после перерыва. Гильфи Сигурдссон без проблем переиграл кипера после паса Гордона на 74-й минуте. А под занавес поединка исландец заработал одиннадцатиметровый, который в стиле Жоржиньо реализовал молодой итальянец Мойзе Кин.

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