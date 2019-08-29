Кубок лиги: Лестер в серии пенальти перестрелял Ньюкасл, Бернли сенсационно уступил Сандерленду

Состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Кубок английской лиги, 1/32 финала

Бернли – Сандерленд – 1:3

Голы: Родригес, 11 – Григ, 35, Флэнаган, 47, Добсон, 50

Борнмут – Форест Грин Роверс – 0:0 (пен. 3:0)

Линкольн Сити – Эвертон – 2:4

Голы: Андерсон, 1, Андраде, 70 – Динь, 36, Сигурдссон, 59 (пен.), Ивоби, 81, Ришарлисон, 88

Ньюкасл – Лестер – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Муто, 53 – Мэддисон, 34

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Бернли на правах фаворита матча против Сандерленда открыл счет первым. Однако "черные коты" не были намерены опускать руки. Еще до перерыва гости сравняли счет. После свистка о начале второго тайма игроки Сандерленда двумя быстрыми голами шокировали соперника, который так и не смог оправиться до конца встречи.

Борнмут и Форест Грин Роверс не смогли выявить сильнейшего за 90 минут матча и разыгрывали путевку в следующий раунд в серии пенальти, где представитель АПЛ был более метким.

Настоящие футбольные качели для болельщиков устроили Линкольн Сити и Эвертон. Скромные хозяева уже на первой минуте вышли вперед, но не удержали победный счет до перерыва. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами. Казалось, что серия пенальти неизбежна, но класс Эвертона сказался – "ириски" еще дважды расписались в воротах соперника под занавес матча.

Центральным матчем дня было противостояние Ньюкасла и Лестера. Гости открыли счет на 34-й минуте благодаря голу Мэддисона. После перерыва "сорокам" удалось выровнять положение и перевести игру в серию послематчевых пенальти. Здесь гости не оставили шансов Ньюкаслу и вырвали путевку в 1/16 финала турнира.

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