Кубок Италии, 2-й раунд

Кальяри – Фрозиноне – 4:1

Голы: Гаэтано, 2, Борелли, 67, Феличи, 80, Кавуоти, 85 – Вергани, 36

Удинезе – Палермо – 2:1

Голы: Дзаньоло, 41, Миллер, 45 – Педа, 90+3

Милан – Лечче – 3:0

Голы: С. Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64

На 18-й минуте удален Зиберт (Лечче)

Макс Аллегри очень боялся, чтобы не повторилась история домашнего матча с Кремонезе, когда его подопечные недооценили соперника. После многочисленных повторений о том, что Лечче нужно уважать, его Милан разбил гостей со счетом 3:0. Правда, на результат повлияло раннее удаление в стане соперника – на 18-й минуте левый защитник Лечче Зиберт сбил Нкунку.

Украинца из Италии неожиданно хочет переманить европейская сборная – он играл вместе с нашей сенсацией Барселоны

Аллегри обещал, что Сантьяго Хименес забьет в этой встрече – и сдержал свое обещание. Нкунку забил свой дебютный гол за Милан. Третий гол добавил лучший игрок команды на старте этого сезона Пулишич.

Николо Дзаньоло забил свой дебютный гол за Удинезе – он нанес шикарный удар из-за пределов штрафной площади.

Наполи в ярком матче обыграл Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А