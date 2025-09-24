Кубок Италии: Милан разбил Лечче после раннего удаления, Дзаньоло забил дебютный гол за Удинезе
Во вторник, 23 сентября, состоялись матчи 2-го раунда Кубка Италии. Читайте подробности на "Футбол 24".
Кубок Италии, 2-й раунд
Кальяри – Фрозиноне – 4:1
Голы: Гаэтано, 2, Борелли, 67, Феличи, 80, Кавуоти, 85 – Вергани, 36
Удинезе – Палермо – 2:1
Голы: Дзаньоло, 41, Миллер, 45 – Педа, 90+3
Милан – Лечче – 3:0
Голы: С. Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64
На 18-й минуте удален Зиберт (Лечче)
Макс Аллегри очень боялся, чтобы не повторилась история домашнего матча с Кремонезе, когда его подопечные недооценили соперника. После многочисленных повторений о том, что Лечче нужно уважать, его Милан разбил гостей со счетом 3:0. Правда, на результат повлияло раннее удаление в стане соперника – на 18-й минуте левый защитник Лечче Зиберт сбил Нкунку.
Украинца из Италии неожиданно хочет переманить европейская сборная – он играл вместе с нашей сенсацией Барселоны
Аллегри обещал, что Сантьяго Хименес забьет в этой встрече – и сдержал свое обещание. Нкунку забил свой дебютный гол за Милан. Третий гол добавил лучший игрок команды на старте этого сезона Пулишич.
Николо Дзаньоло забил свой дебютный гол за Удинезе – он нанес шикарный удар из-за пределов штрафной площади.
Наполи в ярком матче обыграл Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А