Кубок Италии: Милан проходит дальше, но теряет звезду команды
Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Италии, 1/32 финала
Монца – Фрозиноне – 0:1
Гол: Квернадзе, 90+2
Удаление: Ганвула, 90+10 (Монца)
Парма – Пескара – 2:0
Голы: Пеллегрино, 47, 65
Чезена – Пиза – 0:0 (серия пенальти – 1:2)
Удаления: Калабрези, 89 (Пиза)
Милан – Бари – 2:0
Голы: Леау, 14, Пулишич, 47
Фрозиноне вырвал победу у Монцы благодаря голу Квернадзе на последних минутах.
Парма одолела Пескару благодаря дублю Матео Пеллегрино, сына бывшего тренера Валенсии, Саутгемптона и Алавеса Маурисио Пеллегрино.
Чезена и Пиза сыграли без голов в основное время. Судьбу матча определяла серия пенальти, в которой точнее были гости.
Милан, который выставил на матч с Бари основной состав, открыл счет уже в первом тайме – отличился Рафаэл Леау. Правда, через три минуты он попросил замену. После перерыва Кристиан Пулишич удвоил преимущество "россонери" и установил окончательный счет – 2:0.
