Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Италии. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Италии, 1/32 финала

Монца – Фрозиноне – 0:1

Гол: Квернадзе, 90+2

Удаление: Ганвула, 90+10 (Монца)

Парма – Пескара – 2:0

Голы: Пеллегрино, 47, 65

Чезена – Пиза – 0:0 (серия пенальти – 1:2)

Удаления: Калабрези, 89 (Пиза)

Милан – Бари – 2:0

Голы: Леау, 14, Пулишич, 47

Фрозиноне вырвал победу у Монцы благодаря голу Квернадзе на последних минутах.

Парма одолела Пескару благодаря дублю Матео Пеллегрино, сына бывшего тренера Валенсии, Саутгемптона и Алавеса Маурисио Пеллегрино сына бывшего тренера Валенсии Саутгемптона и Алавеса Маурисио Пеллегрино.

Чезена и Пиза сыграли без голов в основное время. Судьбу матча определяла серия пенальти, в которой точнее были гости.

Милан, который выставил на матч с Бари основной состав, открыл счет уже в первом тайме – отличился Рафаэл Леау. Правда, через три минуты он попросил замену. После перерыва Кристиан Пулишич удвоил преимущество "россонери" и установил окончательный счет – 2:0.

