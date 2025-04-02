В среду, 2 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Италии между Миланом и Интером (1:1). Читайте подробности на "Футбол 24".

Кубок Италии, 1/2 финала. Первый матч

Милан – Интер – 1:1

Голы: Абрахам, 47 – Чалханоглу, 67

Милан продолжает оставаться для Интера самым неудобным соперником в этом сезоне. Несмотря на разрыв между командами в турнирной таблице Серии А в 20 (!) очков, Интер не сумел обыграть "россонери" уже в четвёртом матче сезона. Ранее команда Симоне Индзаги дважды уступила Милану в чемпионате и один раз – в Суперкубке Италии.

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Был Интер близок к четвёртому поражению от соседей и в этот вечер – в начале второго тайма Абрахам вывел свою команду вперёд. Он не стал обыгрывать Биссека, и нанёс удар из-под защитника.

В отсутствие капитана Лаутаро Мартинеса функции лидера на себя взял Хакан Чалханоглу. Именно он и сравнял счёт на 66-й минуте дальним и сильным ударом. Прямо скажем, Майк Меньян сыграл в этом эпизоде не лучшим образом – француз должен был отбивать этот удар.

Ответный матч между Интером и Миланом состоится 23-го апреля.

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