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Кубок Италии: Фонсека может взять реванш у Ювентуса – определились все пары 1/4 финала

17 января 00:45 378 Читати українською
Кубок Италии: Фонсека может взять реванш у Ювентуса – определились все пары 1/4 финала
Паулу Фонсека и Маурицио Сарри / Фото Il Romanista

После последней встречи в рамках 1/8 финала Кубка Италии стали известны имена всех четвертьфиналистов и их и пары на следующий раунд.

Рома стала последним четвертьфиналистом Кубка Италии после уверенной победы над Пармой (2:0).

Рома уверенно обыграла Парму и стала последним четвертьфиналистом Кубка Италии

Команда экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеки в 1/4 финала встретится с Ювентусом, который недавно обыграл римлян (2:1) в рамках 19-го тура Серии А.

Все пары 1/4 финала Кубка Италии:

Наполи – Лацио (21 января)

Интер – Фиорентина (29 января)

Милан – Торино (28 января)

Рома – Ювентус (29 января)

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