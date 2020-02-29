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Кубок Италии: финал турнира перенесено – известна новая дата

14:00 7 Читати українською
Кубок Италии: финал турнира перенесено – известна новая дата
Симоне Индзаги / Фото GdS

Коронавирус продолжает шантажировать итальянский футбол.

Финал Кубка Италии официально перенесено, сообщает сайт местной федерации.

Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А

Предварительно матч должен был состояться 13 мая, теперь поединок запланирован на 20 мая. Такие изменения связаны с переносом 5-ти поединков 26-го тура Серии А именно на 13 мая из-за распространения эпидемии коронавируса.

Напомним, за путевки в финал Кубка Италии ведут борьбу Милан – Ювентус, а также Наполи – Интер.

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Италия Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 коронавирус
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