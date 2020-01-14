Кубок Италии: Интер, Лацио и Наполи идут дальше, Алексис Санчес вернулся на поле после длительного перерыва

Во вторник, 14 января, состоялись 3 матча 1/8 финала Кубка Италии. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Кубок Италии 2019/20 , 1/8 финала

Наполи – Перуджа – 2:0

Голы: Инсинье, 26 (пен), 38 (пен)

Нереализованный пенальти: Емелло, 45+7 (Перуджа)

Лацио – Кремонезе – 4:0

Голы: Габаррон, 10, Пароло, 26, Иммобиле, 58 (пен), Бастуш, 89

Интер – Кальяри – 4:1

Голы: Лукаку, 1, 49, Борха Валеро, 22, Раноккья, 81 – Олива, 73

В стартовом поединке вторника в рамках 1/8 финала Кубка Италии Наполи на Сан-Паоло принимал Перуджу, которая занимает 8 место в Серии B. Еще в первом арбитр матча Лука Массими назначил 3 пенальти – 2 в ворота команды Серсе Косми и один в ворота неаполитанцев . К слову, в эпизоде со вторым пенальти не обошлось без использования VAR.

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Если Лоренцо Инсинье уверенно реализовал обе попытки, то нападающий Перуджи Емелло проиграл свою дуэль Давиду Оспине. Во втором тайме счет на табло не изменился, разве что стоит отметить дебютный выход в составе Наполи Диего Демме, который на днях перешел из РБ Лейпциг. 2:0 – уверенная победа Наполи, который вышел в четвертьфинал.

Лацио, который на днях установил клубный рекорд по продолжительности победной серии в чемпионате, на Стадио Олимпико принимал Кремонезе. Уже в дебюте "орлы" вышли вперед благодаря голу Патрика Габаррона, который отправил мяч в пустые ворота после ошибки защитников и голкипера гостей. В середине тайма Пароло замкнул подачу с фланга и удвоил счет. Во второй половине игры Иммобиле реализовал пенальти, а Бастуш на последних минутах ударом головой установил окончательный итог матча. Команда Симоне Индзаги, которая является действующим обладателем трофея, спокойно шагает дальше.

В последнем поединке дня Интер принимал Кальяри. В стартовом составе "нерадзурри" появился Алексис Санчес, который пропустил 3 месяца из-за травмы. Уже на 1-й минуте Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой защитников и поразил ворота гостей. В середине тайма Борха Валеро удвоил преимущество Интера, а после перерыва Лукаку оформил дубль, красивым ударом головой переправив мяч в ворота. Кальяри ответил голом престижа в исполнении Оливы, который замкнул эффектную скидку пяткой. Впрочем, последнее слово все же было за хозяевами. Раноккья отметился голом после подачи с углового. 4:1 – уверенная победа подопечных Конте.

Таким образом, все фавориты матчей вторника без проблем пробились в четвертьфинал Кубка Италии.

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