Кубок Испании: Вальядолид вылетел от Тенерифе, Гранада дожала Бадалону, Вильярреал разгромил Жирону

В среду, в рамках 1/16 финала, состоялись поединки в Кубке Испании. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финала

Эльче – Атлетик – 1:1 (осн. время), 4:5 (пен.)

Голы: Фидель, 42 – Вильямс, 5

Бадалона – Гранада – 1:3 (осн. время – 1:1)

Голы: Робусте, 58 – Кейбаши, 2, Гоналон, 102, Фернандес, 110

Жирона – Вильярреал – 0:3

Голы: Мори, 54, Касорла, 70, Чуквуезе, 72

Реал Сосьедад – Эспаньйол – 2:0

Голы: Мугуруса, 45+1, Исак, 62

УД Логронес – Валенсия – 0:1

Гол: Гомес, 15

Тенерифе – Вальядолид – 2:1

Голы: Хоселу, 67, Гомес, 85 (пен.) – Рамирес, 52

Представитель Сегунды Эльче принимал на своем поле крепкого середняка Ла Лиги Атлетик из Бильбао. Уже на пятой минуте Иньяки Уильямс воспользовался пасом Иньиго Мартинеса и вывел басков вперед. Эльче, конечно, уступал сопернику во владении мячом, однако в других компонентах играл на равных. Старания и желание хозяев за три минуты до перерыва вылились в гол – полузащитник "зелено-белых" Фидель восстановил равновесие в матче. Второй тайм голов не принес и арбитр назначил дополнительное время. Команды успешно дотянули до послематчевых пенальти, в которых успешнее оказались гости.

У Гранады возникли трудности с представителем третьего дивизиона Бадалоной. Забив уже на второй минуте андалусийцы несколько успокоились и после перерыва получили гол. Основное время победителя не выявило и судьбу матча решали две "пятнадцатиминутки". Гости, забив дважды, доказали свое превосходство в классе и прошли в 1/8 финала.

Вильярреал легко одолел представителя Сегунды Жирону. Хотя до перерыва казалось, что у "желтой субмарины" могут возникнуть с этим определенные трудности. Но уже в начале второго тайма гости взялись за дело и отправили в ворота "бело-красных" три сухих мяча.

В Реал Сосьедад не возникло проблем с последней командой Примеры. "Бело-голубые", особо не напрягаясь, забили по голу в каждом из таймов, не оставив никаких шансов "попугаям". А Валенсия благодаря единственному голу прошла третьолиговий УД Логронес.

Единственным неожиданным результатом стал вылет Вальядолида от представителя Сегунды Тенерифе. "Бело-фиолетовые" забили первыми, однако сразу же получили гол, а за пять минут до окончания матча пропустили еще раз с пенальти. Вывод напрашивается сам собой: Нет Лунина – нет праздника (Кубка).

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