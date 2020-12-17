Состоялись поединки 1/64 финала Кубка Испании 2020/21. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/64 финала

Кордоба – Альбасете – 1:0

Гол: Горосито, 63 (авт)

Кардассар – Атлетико – 0:3

Голы: Лемар, 24, Санчес, 42, Врсалько, 83

Террасса – Валенсия – 2:4

Голы: Паскуаль, 9, Фернандес, 50 – Солер, 83 (пен), Муса, 90+1, Гедеш, 103, 108

Удаления: Лукас, 89 – Молина, 53

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Альбасете без Романа Зозули, который лечится от коронавируса, уступил Кордобе и завершил выступления в турнире. Атлетико без проблем прошел Кардассар, забив андердогу 3 гола.

А вот Валенсия серьезно помучилась с Террассой. "Летучие мыши" горели 0:2 и остались в меньшинстве, но сумели переломить ход игры. Голы Солера с пенальти и Мусы перевели матч в экстра-тайм, в котором дубль Гонсалу Гедеша принес Валенсии тяжелую победу и путевку в 1/32.

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Результаты 1/64 финала Кубка Испании: