Испанская федерация футбола решила последовать примеру УЕФА и отменила правило выездного гола в Кубке Испании, сообщает официальный сайт организации.

УЕФА официально отменил правило выездного гола

Отныне, гол в гостях перестанет иметь больший вес в двухматчевых противостояниях. Интересно, что единственной стадией, на которой команды проводят по 2 поединка (дома и на выезде) был только полуфинал Кубка Испании. Теперь после окончания основного времени противостояния счет по сумме двух встреч будет равен, то в таком случае будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забьют или забьют одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Добавим, что правило выездного гола отменили во всех соревнованиях под эгидой УЕФА. Оно действовало с 1965 года и предусматривало, что при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд проходит команда, которая забила больше голов в гостях.

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