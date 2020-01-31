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Кубок Испании: определились все пары четвертьфинала турнира – на зрителей ожидает непопулярное Эль Классико

14:45 168 Читати українською
Кубок Испании: определились все пары четвертьфинала турнира – на зрителей ожидает непопулярное Эль Классико
Атлетик – Барселона / Фото ФК Барселона

Состоялась жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Короля.

В четвертьфинале Кубка Испании состоятся следующие противостояния:

Реал – Реал Сосьедад

Атлетик – Барселона

Гранада – Валенсия

Мирандес – Вильярреал

Поединки будут проходить 4, 5 и 6 февраля. Действующим триумфатором Кубка Испании является Валенсия. Напомним, все поединки между Барселоной, Атлетиком и Реалом считаются в Испании классическими, поскольку эти команды еще ни разу не покидали элитный дивизион.

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Барселона разгромила Леганес: стильный выход в четвертьфинал Кубка Испании, сырость проекта Сетьена и вечеринка Месси
01:59
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Вильярреал Вильярреал Гранада Гранада Класіко Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Валенсия Валенсия Атлетик Атлетик Барселона Барселона Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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