Кубок Испании: обидчики Реала и Барселоны могут сыграть в решающем матче – результаты жеребьевки 1/2 финала

Определились полуфинальные пары Кубка Испании.
Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Испании сезона 2019/20, сообщает официальный Твиттер федерации футбола Испании.
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Напомним, в четверку лучших попали три представителя высшего дивизиона и одна команда Сегунды. Как следствие, определились следующие пары:
Реал Сосьедад – Мирандес
Атлетик – Гранада
К слову, в этой стадии турнира команды сыграют по два матча, в отличии от предыдущих, когда каждая стадия состояла из одной игры. Первые поединки состоятся 12 февраля, а ответные – 4 марта.
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