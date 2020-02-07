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Кубок Испании: обидчики Реала и Барселоны могут сыграть в решающем матче – результаты жеребьевки 1/2 финала

15:14 41 Читати українською
Кубок Испании: обидчики Реала и Барселоны могут сыграть в решающем матче – результаты жеребьевки 1/2 финала
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании / Твиттер ФК Гранада

Определились полуфинальные пары Кубка Испании.

Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Испании сезона 2019/20, сообщает официальный Твиттер федерации футбола Испании.

Барселона, Реал и Атлетико впервые за 17 лет не сыграют в полуфинале Кубка Испании

Напомним, в четверку лучших попали три представителя высшего дивизиона и одна команда Сегунды. Как следствие, определились следующие пары:

Реал Сосьедад – Мирандес

Атлетик – Гранада

К слову, в этой стадии турнира команды сыграют по два матча, в отличии от предыдущих, когда каждая стадия состояла из одной игры. Первые поединки состоятся 12 февраля, а ответные – 4 марта.

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