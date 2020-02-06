Кубок Испании: Мирандес сенсационно обыграл Вильярреал и стал вторым полуфиналистом

Представитель Сегунды Мирандес победил Вильярреал и вышел в 1/2 финала Кубка Испании. Читайте отчет о поединке на сайте "Футбол 24".

Кубок Испании 2019/20, 1/4 финала

Мирандес – Вильярреал – 4:2

Голы: Аяс, 17, Меркеланс, 45+3, Онаиндия, 58, Антонио Санчес, 90+2, – Онтиверос, 32, Касорла, 56, (пен.)

Мирандес шокировал своих соперников на 17 минуте, Аяс после скидки Меркеланса разобрался с двумя соперниками и переиграл голкипера. Вильярреал ответил достойно: Онтиверос классно пробил со штрафного в дальний угол. Однако еще до перерыва Меркеланс снова вывел свой клуб вперед, реализовав пенальти.

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Во второй половине Касорла выровнял положение, также забив с пенальти, однако за 2 минуты Онаиндия замкнул навес того же Меркеланса со штрафного. А в конце игры Мирандес поставил точку в матче, Меркеланс выбежал вместе с Антонио Санчесом на одного голкипера и не пожалел мяча своему партнеру.

Таким образом, Мирандес стал вторым участником полуфинала – вчера путевку оформила Гранада, обыграв действующего обладателя Кубка Испании Валенсии.