Кубок Испании, 1/2 финала (первый матч)

Мальорка – Реал Сосьедад – 0:0

Реал Сосьедад сделал шаг навстречу финалу Кубка Короля. Баски увезли неплохой результат с Мальорки - под конец встречи соперник перешёл на схему 5-4-1 и окопался у своих ворот. Это было красноречивым свидетельством преимущества команды Иманоля в этой встрече.

Экс-звезда Реала узнал плохие новости – мечта сыграть на Евро-2024 в опасности

В остальном игра не оправдала ожиданий. Форварды обеих команд – Абдон Пратс и Умар Садик – обменялись моментами у чужих ворот, но каждый раз им немного не хватало точности. Хотя нигериец был ближе к тому, чтобы попасть в протокол встречи – в конце первого тайма мяч угодил в перекладину после его удара со второго этажа.

Ответный матч состоится 27 февраля в Сан-Себастьяне.