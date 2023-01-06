Кубок Испании, 1/16 финала

Химнастик – Осасуна 1:2

Голы: Пабло Фернандес, 78 – Гарсия, 16, Монтес, 112 (автогол)

Ибица – Бетис 1:4

Голы: Бернал, 26 – Жозе, 54, Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекир, 90+3

Элденсе – Атлетик 1:6

Голы: Соберон, 67 – Нико Уильямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Коррея, 74 (автогол), Муньяин, 90

Центральный защитник Бетиса Виктор Руис был заменён в перерыве матча с Ибицей неспроста. Именно он в середине первого тайма допустил грубую ошибку, благодаря которой соперник повёл в счёте. Но после перерыва действующий обладатель трофея собрался и забил Ибице четыре безответных мяча. Причём Marca отмечает, что хозяевам ещё повезло, что они пропустили всего лишь четырежды – финальный результат не отображает хода встречи.

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А вот другой представитель элитного дивизиона – Осасуна – намучилась с командой из третьего дивизиона. Подопечные Ягоба Аррасате хотели добыть победу на классе, и долгое время вели со счётом 1:0. Но на 78-й минуте вышедший в перерыве форвард Пабло Фернандес сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Правда, спустя шесть минут после своего результативного удара 26-летний нападающий заработал прямую красную карточку – за споры с арбитром.

В итоге Осасуна сумела дожать своего скромного соперника, но для этого Аррасате пришлось выпускать на поле Абде Эззалзули. Только вдумайтесь: парень появился на поле на 69-й минуте, но умудрился получить звание лучшего игрока встречи.

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Кто не испытывал никаких сложностей с проходом в 1/8 финала в этот вечер, так это Атлетик Бильбао. Уже к 65-й минуте баски забили четыре безответных мяча, и позволили себе немного расслабиться в концовке. Марио Соберон успел поиграть в Кубке Испании за три разные команды, но гол в ворота Атлетика стал для него дебютным в этом турнире.

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