Во вторник состоялись три матча 1/8 финала Кубка Испании. Свои поединки сыграли пять представителей Примеры.

Испания, Копа дель Рей, 1/8 финала

Вальядолид – Леванте – 2:4

Голы: Тони, 13, Вайссман, 65 – Барди, 23, Малса, 45, Коке, 59, Моралес, 80 (пенальти)

Бетис – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Каналес, 79, Иглесиас, 96, 111 – Оярсабаль, 13

Удаления: Санабрия, 76 (вторая желтая) – Ильярраменди, 48 (вторая желтая)

Жирона – Вильярреал – 0:1

Гол: Сантос, 19

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В Севилье сан-себастьянцы забили быстрый мяч в ворота Бетиса. На 13-й минуте Микель Оярсабаль на линии штрафной принял длинный пас Горосабеля и классно пробил в нижний угол. "Зелено-белые" отыгрались на 79-й: Серхио Каналес забил мощным ударом со средней дистанции и перевел игру в экстра-тайм.

А уже там Бетис вырвал путевку в следующий раунд усилиями Борха Иглесиаса, оформившего дубль. Сначала он в два касания переиграл Ремиро после дальней передачи Родри, а на 111-й минуте головой замкнул навес Хоакина со штрафного.

Зато Вильярреалу для выхода в четвертьфинал хватило и одного забитого мяча. На 19-й минуте поединка с Жироной Йереми Сантос вовремя отреагировал на отскок мяча от стойки и хладнокровно добил его в пустые ворота "бело-красных".

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