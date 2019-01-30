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Кубок Испании: Бетис в компенсированное время в большинстве дожал Эспаньол и вышел в полуфинал

30 января 23:02 35 Читати українською
Кубок Испании: Бетис в компенсированное время в большинстве дожал Эспаньол и вышел в полуфинал
Бетис – Эспаньол / Бетис

В матче 1/4 финала Кубка Испании Бетис принимал Эспаньол. "Огурцы" смогли пройти дальше лишь в дополнительное время.

Кубок Испании, 1/4 финала

Бетис – Эспаньол – 3:1

Голы: Ло Чельсо, 76, Леон 95, Манди, 99 – Баптистао, 33

Удаление: Роха, 90+4 (Эспаньол)

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В матче 1/4 финала Кубка Испании Бетис принимал Эспаньол. Первый матч между этими командами закончился результативной ничьей 1:1. Первыми счет открыли гости, на 33-ей минуте отличился Баптистао, но на 76-ой Ло Чельсо смог восстановить паритет в матче. Уже на последней минуте основного времени, которое закончилось ничьей 1:1, Роха получил удаление, что и стало ключевым моментом в поединке.

В экстра-тайме "огурцы" забили в ворота Эспаньола дважды и победили по сумме двух матчей. В итоге Бетис вышел в полуфинал Кубка Испании.

Кубок Испании1/4 финала, ответные матчи

Бетис - Эспаньол: Среда 30 января 2019

Бетис
Матч окончен
3 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Эспаньол
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Испания Эспаньол Эспаньол Бетис - Эспаньол
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