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Кубок Испании: Атлетико позорно вылетел, клубы Сегунды шокировали представителей Ла Лиги

01:04 28 Читати українською
Кубок Испании: Атлетико позорно вылетел, клубы Сегунды шокировали представителей Ла Лиги
Диего Симеоне / фото из соцсетей

В четверг состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Испании. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финали

Мирандес – Сельта – 2:1

Голы: Аяс, 28, Санчес, 114 – Систо, 75

Ебро – Леганес – 0:1

Гол: Силва, 44

Бадахос – Эйбар – 3:1

Голы: Фоби, 8, Алекс, 21, Перес, 72 – Шарлес, 29 (п)

Леонеса – Атлетико – 2:1

Голы: Касатнеда, 82, Бенито, 108 – Корреа, 62

Райо Вальекано – Бетис – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Катена, 47, Мартин, 117 – Хоакин, 83, Лорен, 96

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Атлетико на выезде уступил Леонесе, которая выступает в Сегунде Б. До перерыва команды голов не забивали. На 62-й минуте Хоакин Корреа вывел "матрасников" вперед. В конце второго тайма Леонеса отыгралась. Во втором экстра-тайме хозяева вышли вперед усилиями Серхио Бенито. Атлетико сравнять счет так и не сумел, прекратив борьбу за трофей.

Мирандес, который выступает в Сегунде, обыграл Сельту со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд турнира. Бетис и Эйбар также вылетели от команд из низших дивизионов.

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