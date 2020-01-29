Кубок Испании: Атлетик в серии пенальти героически обыграл Тенерифе в матче с двумя удалениями

Атлетик в сверхрезультативном матче одолел Тенерифе только в серии пенальти и прошел в четвертьфинал Кубка Испании. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Испании 2019/20, 1/8 финала

Тенерифе – Атлетик – 3:3 (серия пенальти – 2:4)

Голі: Хоселу, 8, (пен.), 21, Д, Гомес, 105+1 – Уильямс, 17, 54, Берчиче, 118

Матч начался для Атлетика ужасно: уже на 2 минуте Яго Эррерин сфолил на красную карточку и Гаритано пришлось менять полевого игрока на голкипера. Хоселу на 8 минуте реализовал пенальти, однако Иньяки Уильямс сравнял счет. Хоселу снова быстро вывел Тенерифе вперед в счете, но Атлетик отыгрался во второй половине, Уильямс решил не отставать от соперника, и также оформил дубль. В основное время командам не удалось выявить сильнейшего, и поединок перешел в овертайм.

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В дополнительное время арбитр выровнял положение: вторую желтую карточку получил Руис. Но в конце первой пятнадцатиминутки Даниэль Гомес снова вывел Тенерифе вперед в счете. Казалось, представитель Сегунды будет праздновать победу, однако Берчиче за 2 минуты до конца спас ничью для Атлетика. А в серии пенальти баски оказались сильнее и оформили путевку в 1/4 финала Кубка Испании.

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