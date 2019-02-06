Кубок Германии: Вердер в сумасшедшем матче одолел Боруссию Д, Байер сенсационно вылетел от команды из второй Бундеслиги

Состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/8 финала

Гамбург – Нюрнберг – 1:0

Гол: Озкан, 54

Хайденхайм – Байер – 2:1

Голы: Доведан, 47, Мультхауп, 72 – Брандт, 44

Дуйсбург – Падеборн – 1:3

Голы: Оливейра-Соуза, 47 – Текпетей, 52, Прогер, 60, Антви-Аджей, 75

Боруссии Д – Вердер 3:3 (2:4 после серии пенальти)

Голы: Ройс, 45+3, Пулишич, 105, Хакими, 113 – Рашика, 5, Писсаро, 108, Харник, 119

Гамбург в родных стенах минимально одолел Нюрнберг благодаря голу Озкана во втором тайме и вышел в четвертьфинал соревнований, представитель второй Бундеслиги Хайденхайм неожиданно оказался сильнее Байера. Хайденхайм сумел не только отыграться, проигрывая по ходу встречи, но и добыть победу. "Фармацевты" уступили даже несмотря на присутствие лидеров команды в составе. Это при том, что несколько дней назад Байер разобрался с Баварией в Бундеслиге.

Падеборн уверенно победил на выезде Дуйсбург в кубковом матче команд, которые представляют вторую Бундеслигу. Дуйсбург открыл счет, однако вскоре пропустил три мяча, которые и решили судьбу поединка.

Вишней на торте стал матч Боруссии Д и Вердера. Команды устроили настоящий триллер в овертайме. Основное время закончилось ничейным счетом 1:1, а в дополнительных таймах команды забили аж 4 гола на двоих. Сначала Пулишич на 105 минуте вывел Боруссию вперед, однако уже через 3 минуты после этого нестареющий Писсаро оказался в нужном месте, в нужное время и переиграл вратаря "шмелей".

На 113-й минуте Хакими после сольного прохода Филиппа и прострела расстрелял ворота бременцев. И, казалось, что все уже закончено, однако один из последних стандартов Вердера в этом матче заставил болельщиков "музыкантов" неистовствовать. Харник после розыгрыша углового пробил головой, мяч неприятно для вратаря отскочил от газона и залетел в ворота. Настоящее безумие. В серии пенальти удачливее оказался Вердер, который реализовал все свои удары по воротам Боруссии, а "шмели" не смогли забить два первых удара с "отметки". Ошиблись Пако и Филлипп. В следующий раунд Кубка Германии прошел Вердер.