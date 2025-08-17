Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Германии. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Германии 2025/26, 1/32 финала

Виктория Кельн – Падерборн – 1:3

Голы: Отто, 59 – Гримальди, 5, 8, Бильбия, 36

Энгерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:5

Голы: Баоя, 44, Доан, 45, 54, Вахи, 89, Ааронсон, 90+1

Дельменхорст – Боруссия М – 2:3

Голы: Роведдер, 32, Урбан, 40, – Гак, 20, 38, Эльведи, 68

Локомотив Лейпциг – Шальке – 0:1 (после ДЧ)

Гол: Ласме, 107

Лоне – Гройтер Фюрт – 0:2

Голы: Олесен, 58, Кениг, 84

Удаление: Сабах, 83, Венгеровски, 90+2 (оба – Лоне)

Мойзельвиц – Карлсруэ – 0:5

Голы: Шльойзенер, 1, 42, Рапп, 11, Эглофф, 52, Кобальд, 56

Регенсбург – Кельн – 1:2

Голы: Бауэр, 66, – Мартель, 90+6, Йоханнессон, 90+8

РСФ Айнтрахт – Кайзерслаутерн 0:7

Голы: Кунце, 11, Эмрели, 15, Ким Джи Су, 24, Ганзлик, 34, Риттер, 48, Рашль, 71, Тачи, 90

Галлешер – Аугсбург 0:2

Голы: Мунье, 52, Эссенде, 79

Ульм 1846 – Элверсберг 0:1

Гол: Кайдель, 73

Хомбург – Гольштайн Киль 0:1

Гол: Толкин, 24

Матчи этого игрового дня стадии 1/32 финала Кубка Германии прошли без громких сенсаций – все фавориты пробились дальше. Наибольшее впечатление произвел Кайзерслаутерн, который разгромил РФС Айнтрахт, а в ворота соперника забили семь разных игроков. Кельн вырвал победу над Регенсбургом в концовке, тогда как Боруссия М изрядно попортила себе нервы, но все же удержала преимущество во встрече с Дельменхорстом.

В других матчах Падерборн уверенно разобрался с Викторией Кельн – дубль оформил Гримальди. Айнтрахт Франкфурт разгромил Энгерс со счетом 5:0, где дважды отличился Доан.

Шальке лишь в дополнительное время дожал Локомотив Лейпциг – решающий мяч на 107-й минуте забил Ласме. Лоне ничего не сумел противопоставить Гройтер Фюрту – 0:2.

Карлсруэ за час игрового времени уничтожил Мойзельвиц – 5:0. Аугсбург без проблем победил Галешер, в то время как Элверсберг і Гольштейн Киль одержали минимальные победы над Ульмом и ФК 08 Хомбургом соответственно.

